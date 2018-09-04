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Yabancılarla evlenen Almanların sayısında artış

04.09.2018 23:06 | Son Güncelleme

Resmi istatistikler, Almanya’da bir Alman ve bir yabancıdan oluşan çiftlerin sayısının son yirmi yılda önemli oranda arttığını ortaya koydu.

Yabancılarla evlenen Almanların sayısında artış

Türkler, Almanların yabancı partnerleri listesinde başı çekiyor.Alman toplumunda biri Alman biri başka ülkeden olan karışık çiftlerin sayısının son yirmi yıl içerisinde iki kattan fazla artış gösterdiği belirlendi.

Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Kurumu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, 2017 yılında Almanya'da, partnerlerden biri yabancı pasaporta sahip olan yaklaşık bir buçuk milyon heteroseksüel çiftin birlikte yaşadığı ifade edildi. Aktarılan verilere göre bu oran, Almanya'daki heteroseksüel çiftlerin tamamının yüzde 7'sine tekabül ediyor. 1996'da ise bu oran yüzde 3 idi. Kurumun aktardığı verilerde bu 1 buçuk milyon çiftin yaklaşık 1 milyon 200 bininin evli olduğuna dikkat çekildi.

Almanya'da kayıtlı 21 milyon heteroseksüel çiftin yüzde 8'ine tekabül eden 1 milyon 700 bin kişi ise her iki partnerin de yabancı uyruklu olduğu ilişki içerisinde. 1996'da ise bu oranın yüzde 6 olduğu belirtildi. Ülkedeki yaklaşık 21 milyon çiftin yüzde 85'indeyse her iki partnerin de Alman olduğunun söz konusu olduğu kaydedildi.

Verilere göre Almanların en fazla birlikte olmayı tercih ettiği yabancı uyruklu insanlar Türkler. Yabancılarla evlilik yapan Almanlar arasında Türk bir kadınla evli olanların oranı yüzde 14 iken, Türk bir erkekle evlenen Almanların oranı yüzde 19 olarak kaydedildi.

Yayınlanan rakamlar, 2017 yılında yapılan küçük çaplı nüfus sayımına dayanıyor ve yalnızca evli veya birlikte yaşayan heteroseksüel çiftleri baz alıyor. Federal İstatistik Kurumu, eşcinsel çiftlerin hesaba katılmamasının toplam sonuç üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını ifade etti. Ayrıca söz konusu veriler hazırlanırken çifte vatandaşların Alman olarak değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

dpa,KNA/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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