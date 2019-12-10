Yabancıya ev vermeyen Alman’a bin euroluk ceza

Almanya'nın Augsburg kentinde dairesini sadece Almanlara kiralamak isteyen bir ev sahibi, Afrikalı bir kiracı adayının açtığı davayı kaybetti.

Ev sahibinin dairesini kiralamak için verdiği ilanda "sadece Alman" kiracı istediğini belirtmesi, mahkemece "yabancılara yönelik açık ayrımcılık" olarak değerlendirilerek, bu ayrımcılığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğine hükmedildi.

Yargıç Andreas Roth, kendisine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle ev sahibi hakkında dava açan Burkina Fasolu davacıyı tamamen haklı bularak "Yabancılara yöenlik bu şekilde açık bir dezavantaj yaratılması hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi. Roth, "Suçlar ve eylemler vatandaşlar değil insanlar tarafından işlenir" ifadesini kullandı.

Ev sahibi, ayrımcılık nedeniyle Afrika kökenli kiracı adayına bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca ev sahibini bir daha "sadece Alman'a" türünden bir ifade içeren ilan vermekten men etti.

Davalı duruşmada, daireyi kiralamak için yaptığı ilk telefon görüşmesinde yabancı kökenli olduğunun anlaşılması sonrası ev sahibinin telefon görüşmesini sonlandırdığını belirtmişti. 81 yaşındaki ev sahibi de dairesini sadece Alman vatandaşlarına kiralamak istediğini teyit ederek, bu tutumuna gerekçe olarak "daha önce evini kiralayan bir 'uyuştuucu satıcısı' Türkle yaşadığı sorunları" göstermişti.

Almanya'da daha önce de kökeni nedeniyle kendisine ev kiralanmayan kişilerce açılan davalarda mahkelemelerden tazminat kararı çıkmıştı. Alman hükümetine bağlı Ayrımcılıkla Mücadele Birimi'nin verilerine göre Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 70'i ev arayışında ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor.

dpa/BK,JD

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