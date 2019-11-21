Yabancıya konut satışında rekor artış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 oranında artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Yabancıya en çok satış yapılan illerden Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı. Antalya'da yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, yabancılara konut satışında bu yıl İstanbul ve Antalya'da rekor rakamlara ulaşıldığını açıkladı. 10 aylık dönemde yabancılara 36 bin 197 konut satıldığını belirten Selman Özgün, “Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 431 konut satılmıştı. Yüzde 23,4'lük artış gerçekleşti" dedi. Yabancıların tercih ettiği illerin ilk sırasında İstanbul'un geldiğini belirten Selman Özgün, “İstanbul'da 10 ayda yabancılara yüzde 62 artışla 16 bin 322 konut satıldı. İstanbul'u yüzde 12 artış ve 7 bin 169 konutla Antalya takip etti. En çok satış yapılan diğer iller Ankara, Bursa, Yalova olarak sıralandı" dedi.

Ekim ayında ise Türkiye toplamında yabancılara konut satışında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32'ye yakın düşüş olduğunu aktaran Özgün, “Geçen yıl 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasa eylül ayı sonunda Meclis'ten geçmişti. O dönem satışlara ciddi etkisi görüldü. Ekim ayında düşüş olsa da genel anlamda bir artış söz konusu" diye konuştu. SATIŞLAR NEDEN ARTTI? Yabancıların Türkiye'deki konut satın alımındaki artışın nedenlerini de anlatan Özgün, 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınmasının ciddi etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimlerin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Özgün, "Tabi en önemlisi ülkemizin, Antalya'mızın güzelliğini gören insanlar, tekrar gelmek ve burada yaşamak istiyor. Bu da yayılmaya başladı ve artık daha bilinçli yatırımcılar geliyor" dedi. KİM, HANGİ BÖLGEYİ SEVİYOR? Firma olarak özellikle yabancılara yönelik konut projeleri ürettiklerini belirten Selman Özgün, Antalya'da konut satın alan yabancıların bölgelere göre tercihlerini ise şöyle sıraladı: