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YABANİ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI: Yabani dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte isimleri

12.09.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi her hafta salı akşamları yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturuyor, senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme alıyor. Peki, Yabani dizisi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

Yabani dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu haline geldi. Yabani dizisi oyuncuları arasında kimlerin olduğu araştırılıyor. Dizi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakterine, Simay Barlas ise Rüya karakterine hayat veriyor.

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YABANİ DİZİSİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar.

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Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

Halit Özgür Sarı- Yaman
Simay Barlas - Rüya
Yurdaer Okur - Serhan Soysalan
Bertan Asllani - Alaz Soysalan
Şebnem - Şebnem Hassanisoughi Bilgiç

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