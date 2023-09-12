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YABANİ DİZİSİ UYARLAMA MI GERÇEK Mİ? Fox'un yeni dizisi Yabani'nin hikayesi uyarlama mı, gerçek mi?

12.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi uyarlama mı gerçek mi merak ediliyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelecek olan dizinin hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yaman ve Cesur'un hikayesinin anlatıldığı yeni dizi, yakından takip ediliyor. Peki, Yabani uyarlama mı, gerçek mi? Fox'un yeni dizisi Yabani'nin hikayesi uyarlama mı, gerçek mi?

Yabani dizisi konusu ve oyuncularının yanı sıra hikayenin gerçek olup olmadığı da merak ediliyor. Simay Barlas, Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert gibi isimleri kadrosunda bulunduran yeni dizi Yabani, hikayesiyle dikkat çekiyor. İşte Fox TV'nin yeni dizisi Yabani'nin hikayesi ile ilgili detaylar...

YABANİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Fox TV'nin yeni dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Son dönemde uyarlama dizilerin gündemde olmasına karşın Yaban dizisi uyarlama değildir.

Dizinin özgün senaryosu senarist Hilal Yıldız'a aittir.

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YABANİ DİZİSİ GERÇEK Mİ?

Yabani dizisi konusunu gerçek bir hikayeden almıyor. Tamamen kurgusal olan Yabani dizisinin orijinal senaryosunu Hilal Yıldız yazıyor.

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YABANİ DİZİSİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar.

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Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…


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