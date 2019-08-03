Yabani hayvanlar fotokapana yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde, karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara kurulan fotokopanlar sayesinde, doğal hayat kayıt altına alınıyor. Kentteki ormanların çeşitli bölgelerine kurulan fotokapanlar sayesinde, doğadaki hayvanların sayıları ve yaşam alanları hakkında da uzmanlar bilgi sahibi oluyor. Elde edilen görüntülerden edinilen bilgiler, kayıt altına alınarak raporlar hazırlanıyor.

Geçen ay kurulan fotokapanlarla karaca, geyik, tilki, vaşak, boz ayı ve domuz sürüleri görüntülendi.

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