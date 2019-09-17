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Yabani hayvanlar için uçaktan kuduz aşısı yemi atılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kütahya Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, ’Kuduza karşı ağızdan aşılama’ projesi kapsamında 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren uçaktan aşı atılacağına işaret ederek, vatandaşları kuduz aşısı yemlerine temastan kaçınmaları konusunda uyardı.Özçalık, kampanya süresince kullanılacak aşı yemlerini vatandaşların bulmaları halinde bu yemlerle temastan kaçınmalarını ve özellikle çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini ifade etti.Müdür Özçalık, “Son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik ağızdan aşılama çalışmalarıyla da, vaka sayısının düşürülmesine yönelik mücadele çalışmalarına devam edilmektedir.

Yabani hayvanlar için uçaktan kuduz aşısı yemi atılacak

Kütahya Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Özçalık, ’Kuduza karşı ağızdan aşılama’ projesi kapsamında 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren uçaktan aşı atılacağına işaret ederek, vatandaşları kuduz aşısı yemlerine temastan kaçınmaları konusunda uyardı.
Özçalık, kampanya süresince kullanılacak aşı yemlerini vatandaşların bulmaları halinde bu yemlerle temastan kaçınmalarını ve özellikle çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini ifade etti.
Müdür Özçalık, “Son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik ağızdan aşılama çalışmalarıyla da, vaka sayısının düşürülmesine yönelik mücadele çalışmalarına devam edilmektedir. Bakanlığımızca yaban hayatı kaynaklı kuduz mihraklarının kontrol altına alınması amacıyla ’Türkiye’ de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama’ projesi kapsamında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 105 bin kilometrekare alanda yaban hayatına yönelik havadan aşılama çalışması yapılmış olup, aynı şekilde ’Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini’ adlı yeni proje ile de kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü, 225 bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere, 2019 yılında başlatılacak olan havadan aşılama çalışması yürütülecektir. Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması sağlanacaktır. Kampanyada kullanılacak aşıların çevresinde bulunan köfte şeklindeki yem balık ve hayvan yemi ile parafin ve yağdan yapılmıştır. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yer almaktadır. Bu karışım tilkiler için çok cazip olup, çok uzak mesafeden bile aşılı yemin kokusunu alabilirler” dedi.
2019 yılı Sonbahar aşı kampanyası kapsamında uçaktan aşı atılmasına 19 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlanacağına dikkat çeken Müdür Vekili Özçalık, kampanya süresince vatandaşların kullanılacak aşı yemlerini bulmaları halinde bu yemlerle temastan kaçınmalarını ve özellikle çocuklarını bu konuda uyarmaları gerektiğini vurguladı.

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