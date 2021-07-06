Yabani kediyi sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım

ABD'de bir kadın uyandığında sıradışı bir sürprizle karşılaştı. CNN'nin 4 Temmuz tarihli haberine göre Frank'in karşılaştığı hayvan Afrika kökenli yabani serval kedisiydi.

Frank, eşinin köpekleri dışarı çıkarırken kapıyı açık bıraktığını, kedinin bu sırada eve girmiş olabileceğini söyledi.

''ÖDÜM KOPTU''

"Bu sıradan bir ev kedisi değildi. Ne olduğunu bilmiyorum ama ödüm koptu. O anda öleceğimi düşündüm" diyen Frank, yataktan fırladıktan sonra yavaşça odadan çıktığını anlattı. Daha sonra eşinin geldiğini, odanın doğrudan dışarı açılan kapısını açarak kedinin dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

Daha sonra hayvan kontrol yetkilileriyle görüşen Frank, kendisine Doğal Kaynaklar Birimi'yle iletişime geçmesinin söylendiğini ve birimin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Yasal Hayvan Savunma Kuruluşu'nun (Animal Legal Defense Fund –ALDF) verdiği bilgilere göre Georgia eyaletinde yabani kedi sahiplenmek yasadışı fakat bu konuda herhangi bir federal yasa bulunmuyor. ALDF yetkilisi Alicia Prygoski, yaşanan olayın yabani kedilerin sahiplenilmesinin yasaklanması gerektiğini yeniden gösterdiğini belirtti.

EV ORTAMI ONLAR İÇİN UYGUN DEĞİL

"Yabani kediler sahiplenilmeye uygun değildir" diyen Prygoski, "Ülkedeki yabani kedi ticareti gerçekten iyi bir denetlemeden geçmiyor. Bu nedenle servaller de dahil birçok türde yabani kedi yaşamlarını özel mülkler içinde geçirmek durumunda kalıyor. Fakat bu ortamlar onların doğal davranışlarına göre yaşayabilmeleri için uygun değil" ifadelerini kullandı.



