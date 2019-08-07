Yabani saka kuşu avcılığına para cezası

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabani saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye para cezası uygulandı. Yakalanan yabani 120 saka kuşu ise doğaya salındı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında gelen ihbarla, kentte kaçak avcılık yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Dikili'nin Ilıca Mevkisi'nde yabani saka kuşlarını avlayan M.K., A.M. ve M.M. adlı 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde bulunan kamyonetteki kafesleri kontrol eden ekipler, yabani 120 saka kuşunu buldu. Ayrıca çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira para cezası uyguladı. Ele geçirilen kuşlar, işlemlerin tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

