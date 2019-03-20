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'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

TRABZON'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Dişleri olmayan inek, özel yem ve hamur ile besleniyor.

'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar

Aleyna KESKİN/YOMRA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce dünyaya geldikten sonra hediye edilen ve 'Yadigar' adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Dişleri olmayan inek, özel yem ve hamur ile besleniyor. Şahin çifti çok bağlandıkları ineği kesmeye kıyamadıklarını belirtti.
Yıllardır baktıkları ineği evlatları yerine koyduklarını belirten Ayşe Şahin, "Yadigar adını verdiğimiz ineğimiz daha gözleri açılmamışken bize hediye edildi. Gözümüz gibi baktık ona. Biberonla besledik, üşümesin diye sobanın yanında uyuttuk. O da bize bunun karşılığında yıllardır süt verir, yavrularından faydalanırız. Yazın yaylaya çıktığımız zaman gelip yanımda oturuyor. Bana yarenlik ediyor. Çok bağlandık ona. Evladımız gibi oldu. Çok süt verdiği için kesmek istemedik. Şimdi 35 yaşına vardı. Bizim gibi o da yaşlandı. Ağzında dişleri yok. Damağı ile yiyor ya da hamur yapıp yediriyorum. İneğimden ayrılamam. Bu saatten sonra kesemem de. Bütün köy onun sütünü içti. Gelenler köyde onu da ziyaret eder" dedi.
'İNEĞİN YAŞINI DUYAN ŞAŞIRIYOR'
İneğin yaşının şaşkınlık yarattığını anlatan Abdurrahman Şahin de "Kesecektim ama eşim izin vermedi. 35 yıldır bakıyoruz. İnsanlar ineğin yaşını duyunca çok şaşırıyorlar. Gelip ineği ziyaret ediyorlar. Yadigar’a baksın diye bir veteriner getirdik. O da 'Bunu ve buzağılarını kesmeyin sakın' dedi. Biz de besliyoruz" diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, bölgede ineklerin ömrünün ortalama 15 yıl olarak bilindiğini, 35 yıldır yaşayan ineğe pek rastlanılmadığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar'Yadigar'a 35 yıldır gözü gibi bakıyorlar

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