Yağ bezesi nedir? Yağ bezesi nasıl geçer?

Yağ bezesi vücudun herhangi bir bölgesinde ve herhangi bir boyutta oluşabilen küçük boyutlu yapılardır. Lipoma olarak da adlandırılır. İçi yağ dolu olan lipomalar, kişinin gördüğü anda paniğe kapılmasına sebep olabilir. Deri altında biriken yağ bezelerinin birçok tedavi yöntemi bulunur. Yağ Bezeleri Nedir? Genellikle vücudun göz çevresi, ense, kol, bacak, sırt, saçlı deri, iki omuz arası gibi bölgelerinde görülür. Ayrıca sindirim sistemi organlarında, kalpte veya meme içinde de görülebilir. Vücudun yağ hücrelerinin bulunduğu herhangi bir bölgesinde yer alabilen bu küçük yapılar yağ hücrelerinin çok fazla büyümesi sonucunda oluşur. Bir tehlike oluşturmadığı için deri altındaki iyi huylu kistler olarak da bilinir. Yağ hücrelerinin aşırı büyümesi sonucu oluşan ve kanserli olmayan küçük kitleler tıp dilinde ise "lipoma" olarak adlandırılır. Birçoğu yumuşak bir yapıya sahip olan lipomalar, elle bastırıldığı zaman hareket ediyor hissi verebilir. Hareketli hissi vermesinin sebebi ise deri ile bütünleşik bir biçimde olmamalarıdır. Yağ bezeleri çoğunlukla yuvarlak bir yapıya sahiptir, ortasında bir nokta bulunur ve yağ bezesinin etrafı hafif kızarık görünür. Genellikle 1-3 cm çapında olurlar ve benzer büyüklükte kalırlar. Büyümeleri oldukça yavaştır. Ancak bazı durumlarda yağ bezelerinin boyutlarının kontrolden çıkması ve çok fazla büyümesi mümkündür. Böyle bir durumda cerrahi operasyon yardımıyla yağ bezlerinin aldırılması gerekir. Yağ bezeleri çoğunlukla kişinin herhangi bir yerinde ağrıya sebep olmaz fakat yağ bezelerinde sonradan bir ağrı oluştuğu takdirde tıbbi bir yardım alınmalıdır. Yağ bezelerinin oluşumu oldukça yaygın olan bir hastalık çeşididir. Yapılan istatistiklere göre her 100 kişiden birinde yağ bezesi görülür. Lipoma her yaştan bireylerde görülebilen bir hastalıktır, belirli bir yaş aralığı yoktur. Fakat küçük çocuklarda oluşma olasılığı düşüktür. Bu olasılık yaşlandıkça artar ve genel olarak lipoma 15 ve 20’li yaşlardan sonra görülür.

Yağ Bezesi Neden Olur? Gelelim “Yağ bezesi neden olur? sorusuna.Yağ bezeleri vücutta biriken yağların derinin altında birleşmesiyle oluşur. Derinin altında biriken bu yağlar kapsül şeklini oluşturur. Oluşan bu kapsüller bazen sarı bazense beyaz renkli olabilirler. Tümör benzeri olan bu küçük yapıların vücuttaki oluşum nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Oluşum nedeni kesin olarak bilinmese de bu yapıların oluşma ihtimalini arttıran sebepler bulunur. Bunlardan en çok bilineni kilo alımıdır. Sağlıksız beslenme, obezite, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri yağ bezesinin oluşma ihtimalini artıran faktörlerdir. Bunun yanında cildin o bölgesinin darbe alması, karaciğer hastalıkları, insülin direnci ve diyabet hastalığı, metabolik hastalıklar da oluşumunu etkileyebilir. Bazen sadece genetik faktörlerin etkisiyle de yağ bezesi oluşumu gözlenebilir. Yağ Bezeleri Nasıl Geçer? Kişinin kendisinin gözle görebileceği, çok yumuşak bir dokuda olduğu için dokununca fark edebileceği basit bir tümördür. Vücutta şişlik olarak kendisini gösterebilir. Böyle bir şikayet olduğunda doktor tarafından teşhis etmesi beklenmelidir. Hekimler ancak fiziksel muayene ile lipomayı tespit edebilirler. Çok kolay tespit edilebilen yağ bezeleri için bazı bölgelerde ultrasona ihtiyaç duyulur. Yağ bezelerinin %99’unun iyi huylu olduğu ispatlanmıştır. Kanserleşmeye yol açmadığından çoğunun tedavi edilmesine gerek yoktur. Yağ bezelerinin estetik görüntü veya sağlık açısından bireyde herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığı durumlarda alınmaları gerekmeyebilir.Bu yağ bezelerini geçirmek için evde yapılabilecek yöntemler bulunur. Bu yöntemler: