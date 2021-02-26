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Yağ bidonunda esrar ele geçirildi

26.02.2021 05:13 | Son Güncelleme:
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Malatya’da, yolcu otobüsünde yağ bidonlarına gizlenmiş vaziyette, 1,5 kilo gram esrar ele geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında uyuşturucu tacirlerine geçir vermedi.

Malatya’da, yolcu otobüsünde yağ bidonlarına gizlenmiş vaziyette, 1,5 kilo gram esrar ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında uyuşturucu tacirlerine geçir vermedi. Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler yaptıkları aramada bagaj bölümünde bulunan yağ bidonu içerisinde gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili araç muavini ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise ,Batı illerine giden bir otobüste yapılan kontrolde emanet verilen bir kutu içinde gümrük kaçağı 5 adet cep telefonu ele geçirilirken, F. E. isimli şahsın bilgi veren olarak ifadesi alındı.
Gümrük kaçağı tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlenen bir şahsın ikametinde yapılan aramada,1 adet sigara dolum makinası,1 adet kompresör, 6 bin 20 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 800 adet boş makaron, 2 bin 340 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 1,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
Sosyal medya üzerinden tarihi eser görüntüleri paylaşan C. B.’nin ikametinde arama yapan ekipler 19 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirirken, şüpheli şahıs hakkında "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten" yasal işlem yaptı.
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar ise aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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