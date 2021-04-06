HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi

Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi

06.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kavşağa bir otomobilden dökülen yağ sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

1/

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kavşağa bir otomobilden dökülen yağ sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Seyir halinde iken bir anda art arda kayan otomobiller kontrolden çıkınca birbirine çarptı, o anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde İzmir yolu Çalı Kavşağı Atabulvarı dönüşünde bir araçtan sızan yağ yolu kapladı. Yolun kayganlaştığını gören işçiler yolu trafiğe kapadı ancak bir sürücü işçilerin koyduğu uyarı levhasını kaldırıp yolu tekrar açtı. Çok geçmeden kavşaktan hızla dönen bir araç kayarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bu aracın arkasından gelen bir başka araçta kayarak öndeki araca çarptı. Arkadan gelen üçüncü araçta önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca o da kaldırıma çarptı. 3 aracın kaza anını o sırada tabela onaran işçiler cep telefonları ile kaydetti. İşçilerin yolu açan sürücüye tepki gösterdikleri duyuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndüZincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Denizli'de iğrenç olay! Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki çocuğa istismar ortaya çıktı

İğrenç olay! Hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

Bakan Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir

6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

6 Nisan korona tablosu

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.