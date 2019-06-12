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Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Terme ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan ve yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen 4,5 yaşındaki Zeynep İkra Kırcel, sağlığına kavuştu.

Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu ağır yaralanan ve yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen 4,5 yaşındaki Zeynep İkra Kırcel, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle hücreleri ölen başında bir daha saç çıkmayan Zeynep İkra, peruk hayali kuruyor. İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, maddi durumu olmadığı için fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen peruğu alamadığını, kızının, ‘Saçım olmadan okula nasıl gideceğim?’ diye sorduğunu söyledi.
Terme ilçesinde, 26 Aralık 2016'da komşularının evinde oynayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel'in üzerine kızgın yağ döküldü. Ağır yaralanan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra'nın başında bir daha saç çıkmadı. Zeynep İkra, şimdilerde peruk hayali kuruyor. Küçük kız oyuncak bebeklerin saçlarını tarayarak saç özlemini gideriyor.
'KIZIMIN SAÇI OLMASINI İSTİYORUM'
İnşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, fiyatı 2 bin ile 6 lira arasında değişen tül ve el işçiliğinden üretilen özel peruğu, maddi durumu iyi olmadığı için alamadığını söyledi. Kızının 'Saçım olmadan okula nasıl gideceğim' diye sorduğunu belirten Emrah Kırcel, “Çocuğum bir yıl sonra okula başlayacak. Okulda arkadaşları onunla saçı olmadığı için dalga geçebilir diye tedirgin oluyoruz. Okula başlayana kadar en azından yüzünün ve saçının tedavi olmasını istiyoruz. Çocuğumda psikolojik olarak çok fazla etkilendi. Bütün kadınlara 'sizin saçınız var mı?' diye soruyor sürekli. Şu anda yaşı biraz küçük olduğu için tam anlamıyor, ama büyüyünce daha fazla etkilenecek. Biz daha kötü olmaması için tedavi olmasını istiyoruz. Ancak bizim bunu karşılayabilecek durumumuz yok. Çocuğumuz güneşte dışarı çıkamıyor. Hemen yüzü ve başı kızarmaya başlıyor. Şapka takmadan evden dışarı çıkmıyor” dedi.
'SAÇIM OLMADAN NASIL OKULA GİDECEĞİM'
Kızının saçları olmadığı için psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyleyen Selma Kırcel de, “Doktorlar bize ilk başta söylemediler, çünkü ilk başta hayati tehlikesi de varmış. Bize kafa derisinin yandığını sonradan açıkladılar. Daha sonra çocuğum 4 ameliyat geçirdi. 2 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Ameliyatlarda bacaklarından ve kalçasından deri alıp, kafatasına yama yaptılar. Çocuğum saç hücreleri öldüğü için saçı çıkmıyor. Gün içerisinde arkadaşlarıyla arasında bir sorun olmuyor. Kendisi diğer kadınlara soruyor, ‘Senin saçına bakacağım, senin saçın var mı’, onlar da ‘Bizim de saçımız yok’ diyerek kızımın moralini düzeltmeye çalışıyor. Kızım bana ‘Anne saçım olmadan okula nasıl gideceğim’ diye sürekli soruyor. Bizim maddi durumumuz yok, imkanımız yok. Yüzünde oluşan yaraları tedavi edebilmek için burada estetik imkanımız da yok. Saçı ve yüzü için ne yapılması gerekiyorsa biz yapılmasını istiyoruz. Protez saç ya da doğal peruk yapılması gerekiyor. Biz en azından çocuğumuzun bir peruğu olsun istiyoruz. Biz, çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa yapılması istiyoruz” diye konuştu.

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Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'Yağ dökülünce saçlarını kaybeden Zeynep'in hayali 'peruk'

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