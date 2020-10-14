HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 18:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir yağ fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir yağ fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi’nde bulunan yağ fabrikasının arka bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve ambalajlanmış zeytin yağlarının da alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 7 arosöz, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ait bir su tankeri, Ayvalık Belediyesi’ne ait 2 adet su tankeri olmak üzere 10 araç ve çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında paketlenmiş zeytin yağları ile zeytin yağı paletleri kullanılmaz hale geldi.. Yangında fabrikada büyük maddî hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Fuat Zengin etkisiz hale getirildiFuat Zengin etkisiz hale getirildi
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Seks kaseti iddiası ortalığı karıştırdı!
Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
Eşinden şiddet gören Özlem: Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını her yerde anlatıyordu
'Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını her yerde anlatıyordu'
İstanbul Valiliği sahte içki operasyonlarının bilançosunu açıkladı
Valilik açıkladı! İşte sahte içki operasyonlarının bilançosu
PKK'ya üst düzey darbe! Serhat Patnos kod adlı Fuat Zengin etkisiz hale getirildi
Fuat Zengin etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga
Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga
AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 962 kişi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.