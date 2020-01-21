Yağ kazanı patladı, 1 işçi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta sanayideki bir işyerinde yağ kazanı büyük bir gürültüyle patladı. İş yerinin kapılarının sökülüp camlarının kırıldığı patlamada Suriyeli Adil Elsaid (17) ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar olan Elsaid hastanede yoğun bakım servisine alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sanayi Sitesi Değirmeciler Caddesi'nde Suriyeliler tarafından çalıştırılan alüminyum levha imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre yağ kazanı henüz belirlenmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan devrilirken, işyerinin kapıları söküldü, camları kırılırken, Adil Elsaid ağır yaralandı.

Sesi duyanlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Elsaid ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Elsaid, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Adil Elsaid'in yardımına koşanlardan Fatih Kavak, patlamanın çok şiddetli olduğunu ve sesi duyunca hemen yarıma koştuklarını belirterek, "Çok büyük bir patlama oldu, müthiş bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı çıktık. Ambulans çağırdık. Yaralının yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar vardı. Ama patlama çok büyüktü, basınçla kapıları yerinden oynatmış" dedi.

