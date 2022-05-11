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Yağ lekesini anında çıkarıyor…

11.05.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik yaparken bazı lekelerin çıkması zorlayıcı olabiliyor. Bu lekeler arasında bulunan zorlu yağ lekeleri oldukça probleme neden oluyor. Mutfakta yemek yaparken etrafa sıçrayan yağların bıraktığı lekeleri kolayca çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte mutfak camındaki yağ lekelerini doğal yöntemle çıkarabileceğiniz çözüm önerisi…

Yağ lekesini anında çıkarıyor…

Mutfakta yemek yapmak ne kadar zevkli olsa sonrasında kalan artıkları, bulaşıkları ve etraftaki lekeleri temizlemek çok zor olabiliyor. Bunları temizlerken kullanılan temizlik malzemelerinin içerisinde yer alan kimyasallar sağlığı tehlikeye atıyor. Mutfak camındaki yağ lekelerini çıkartmak için zararlı kimyasallar yerine her evde bulunan sirkeyi kullanabilirsiniz. Temizliklerde sıklıkla kullanılan sirke lekeleri çıkartma konusunda etkili sonuçlar yaratıyor.

NASIL UYGULANIR?

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Sirkeyi boş sprey şişesine alarak yağ lekesi olan alana sıkınız. 5-10 dakika bekletiniz. Bu süreçte kabaran ve yumuşayan yağ lekelerini yumuşak bir bez ile siliniz.

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