Yağ lekesini anında çıkarıyor…

Mutfakta yemek yapmak ne kadar zevkli olsa sonrasında kalan artıkları, bulaşıkları ve etraftaki lekeleri temizlemek çok zor olabiliyor. Bunları temizlerken kullanılan temizlik malzemelerinin içerisinde yer alan kimyasallar sağlığı tehlikeye atıyor. Mutfak camındaki yağ lekelerini çıkartmak için zararlı kimyasallar yerine her evde bulunan sirkeyi kullanabilirsiniz. Temizliklerde sıklıkla kullanılan sirke lekeleri çıkartma konusunda etkili sonuçlar yaratıyor.

NASIL UYGULANIR?

Sirkeyi boş sprey şişesine alarak yağ lekesi olan alana sıkınız. 5-10 dakika bekletiniz. Bu süreçte kabaran ve yumuşayan yağ lekelerini yumuşak bir bez ile siliniz.



