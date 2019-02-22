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Yağ tankerine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

KUZEY Marmara Otoyolu'nda sıvı yağ yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Başakşehir sapağında meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR /İSTANBUL (DHA)-KUZEY Marmara Otoyolu'nda sıvı yağ yüklü tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Başakşehir sapağında meydana geldi. Yunus Şeker (27) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Hidayet Sever yönetimindeki sıvı yağ yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yunus Şeker, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Şeker, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza anını anlatan tanker sürücüsü Hidayet Sever, " 'Güm' diye bir ses geldi. Aynadan bir baktım otomobilin savrulduğunu gördüm. Sonra aracı kenara çektim koştum geldim. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Ben görmedim ama görenler, 'bir sağa bir sola makas atarak ilerliyordu sonra çarptı' dediler" diye konuştu.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

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