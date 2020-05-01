Yağ yaktıran, ödem attıran kür tarifleri

Hayatımızın bu dönemi yüz yılda bir görülebilecek bir salgına denk geldi. Bir kısmımız yine her gün işe gitmek zorundayken, büyük bir kitle haftalardır evden çıkmadan, karantina şartlarında yaşıyor. Uzun zaman evde kalmanın getirdiği psikolojik etkilerle kendinizi yemeğe vurmuş ve havalar ısındıkça da, baskülde karşınıza çıkan, kıyafetlerinizde kendini hissettiren o kaçınılmaz sonla yüzleşmiş olabilirsiniz. Yine de sakın moralinizi bozmayın, hiçbir şey için geç değil. İşte sizin için hazırladığımız, imdadınıza yetişecek olan yağ yaktıran ve ödem attıran çay tarifleri;
Malzemeler;
3-4 dilim elma, kabuklu ya da kabuksuz kullanabilirsiniz. Elma çayınıza güzel bir aroma verecek.
6-7 tane karanfil, tok tutma özelliği ile bu çayın olmazsa olmaz malzemesi.
1 tutam kadar kiraz sapı, ödem atma özelliği var.
1 yemek kaşığı biberiye, ödem attırıcı ve metabolizma çalıştırıcı özelliği var.
1 kase kadar maydanoz, ödem atması ve çaya aromatik bir tat katması için önemli.
Öncelikle bir litre kadar suda kiraz sapı ile biberiyeyi demleyin. Beş dakika demlendikten sonra maydanoz ve elmayı ekleyerek karıştırın. En son karanfili de ekleyin. Tüm güne yayarak yavaş yavaş sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz. Bu çay aynı zamanda günlük bir litre su ihtiyacınızı karşılar. Eğer herhangi bir böbrek rahatsızlığınız yoksa her gün kullanabilirsiniz. Ancak genel olarak on beş gün kullandıktan sonra bir hafta ara verip sonra bir on beş gün daha kullanmanız en sağlıklısı olur.
Malzemeler;
1 yeşil elma
1 limon
1 portakal
1 çubuk tarçın
10 adet (tane) karabiber
5 adet karanfil
2 dilim zencefil
1 litre su
Limon, elma ve portakalı kabuklarıyla dilimleyin. Tabi önce güzelce yıkamayı ihmal etmeyin. Dilimlenen meyveleri bir demliğe koyun ve ardından üzerine diğer malzemeleri ekleyin. 1 litre suyla on beş dakika tüm malzemeleri kaynatın. Hazırlanan çayı süzerek, ister sıcak, ister soğuk tüketebilirsiniz. Her öğünden önce bir bardak olacak şekilde günde üç kez ve yatmadan önce de bir kez tüketin. Bu çayı bir ay boyunca kullanabilirsiniz. Ancak sonrasında, vücut bu çaya bağışıklık kazanacağı ve dolayısıyla etkisi azalacağı için bir hafta ara verin. Bu çay ile ayda 4 kilo verebileceğiniz gibi içindeki malzemeler sayesinde bağışıklık sisteminiz de güçlenir.
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