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  4. Yağan kara dayanamayan 3 işyerinin tabelası böyle çöktü

Yağan kara dayanamayan 3 işyerinin tabelası böyle çöktü

19.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 iş yerinin tabelası karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 iş yerinin tabelası karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın sabaha karşı yaşanması muhtemel facianın önüne geçerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 05:00 sıralarında Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumartesi günü gece başlayan kar yağışı ilçede üç gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının ardından bazı işyerlerinin tabelaları karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda işyerlerinde maddi hasar meydana gelirken, olayın yaşandığı sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük facianın önüne geçti.

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