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Yağan rahmet altında namazlarını kıldılar

01.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Türkiye 2021 yılına koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi.

Türkiye 2021 yılına koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. 2021 yılın ilk günü cumaya denk gelirken, vatandaşlar kendilerine en yakın olan camiye yürüyerek gidip, cuma namazlarını eda etti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah başlayan yağmur cuma saatinde hafif bir şekilde devam etti. Tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını yağan yağmur altında kıldı. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında vatandaşlar yürüyerek kendilerine en yakın olan camiye gitti. Cuma namazında camiler yağmurlu havaya rağmen dolup taştı. İnegöl’de sabah başlayan yağmur zaman zaman şiddetini azaltarak devam ediyor. Cuma saatinde ise yağmur hafif şekilde yağarken, tedbirler kapsamında vatandaşlar namazlarını dışarıda getirdikleri seccadelerinin üzerinde kıldı. Hafif yağmur altında kılınan namaz ortaya güzel görüntüler çıkardı. Namaz sonrası vatandaşlar evlerinin yollarını tutu.

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