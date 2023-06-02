Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi! Açılış tarihi belli oldu

Sivas-Malatya yolu üzeri 55'inci kilometrede yer alan, kış aylarında sık sık kapanan ve kazalara neden olan Yağdonduran Geçidi’ndeki tünel çalışmasında sona gelindi.

Tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan ve çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünel projesinin yüzde 85’i tamamlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaş- Kangal karayolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını belirterek, "Yağdonduran Tüneli'nde test sürüşü gerçekleştirdik. Yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivaslılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Şimşek daha sonra, 29 Mayıs'ta Yağdonduran mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs şoförü Muammer Özgür Biçil'in Kangal ilçesindeki baba ocağını da ziyaret ederek başsağlığı diledi. (DHA)

