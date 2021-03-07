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Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bildirildi. Ayrıca CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Batı bölgeleri için, ‘’Çarşamba akşamından itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor." dedi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu yağışlı sistem tekrardan Marmara’dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek.’’ ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinden Erzurum, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerine kadar, bölge genelinde ise öğleden sonra kar ve karla karışık yağmur ara ara etkili olacak.

ÇARŞAMBA AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu hafta bizi bekleyen hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Mart ayı baharın ilk ayıdır normalde ama mevsimler değiştiği için baharın ilk ayı olamayacak. Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasına devam edecek.

Bugünden itibaren Batı bölgelerimizde yağmur yağışı gidiyor, ama doğu bölgesinde kar yağışı devam ediyor. Sadece Salı günü ara veriyor.

Mart karı biraz daha fazla olur nemden dolayı. Yeni karın riski var. Eski karın üzerine yenisi yağınca çığ tehlikesi oluşuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski var. Yağışlara baktığımız zaman mevsim normallerinin bir iki derece aşağısında gittiğini görüyoruz. Batı da

Batı’da yağışlar bitti ama İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’de yağışlar devam ediyor. Salı günü bir tek Akdeniz bölgesinde biraz yağmur var.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çarşamba akşamdan itibaren yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu yağışlı sistem tekrardan Marmara’dan başlayarak yağmuru artıracak, bu arada sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek. Perşembe’den itibaren devam edecek.

Eskişehir, Kütahya, İç Anadolu bölgelerinde, Doğu Anadolu Bölgesinde kar olacak.

Bu gece Hatay ve Osmaniye’de şiddetli yağış olabilir, Batı’da yağış bitti.

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