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Yağış kazaları getirdi, çöp kamyonu devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 20:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. Her iki araç sürücüsünün de yaralandığı kazada çöp kamyonu yola devrildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı mevkiinde meydana geldi. Yaşar Gözüak idaresindeki 59 PR 155 plakalı çöp kamyonu ile Erdal Aslan yönetimindeki 48 PM 043 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada çöp kamyonu yolun ortasına devrilirken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralanan her iki sürücü de olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Çöp kamyonunun devrilmesi nedeniyle Çorlu - Çerkezköy yolunun Çerkezköy yönünde bir süre ulaşım servis yolundan kontrollü olarak verildi. Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme ve çalışmaların ardından devrilen çöp kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılması sonrası trafik normal akışına döndürüldü.

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