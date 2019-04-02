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Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi’nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi’nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Olayda hamile olduğu öğrenilen inek telef oldu.
İlçeye bağlı Duruca Mahallesinde de yağış sonrası dağlık bölgede biriken sular sele sebep oldu. Aşırı yağış sonrası Duruca Mahallesi’nde oturan dar gelirli Halil Yurtaş’a ait ahır çöktü. Ahırda bulunan ve tahminen 3 aylık gebe olduğu belirtilen inek göçük altında kaldı. Halil Yurtaş ve mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen gebe inek ve karnındaki buzağı telef oldu.
Duruca Mahallesi sakinleri ineği karnındaki buzağı ile birlikte telef olan Yurtaş ailesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef oldu

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