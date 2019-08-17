Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma noktasına geldi

Belediyenin yapmış olduğu yol hizmetlerinden memnun olduklarını fakat her yağışta oluşan birikintilerden mağdur olduklarını dile getiren Mustafa Haymana, “Belediyemiz burada bize yol yaptı güzel bir hizmet verdi, biz buna karşı değiliz ama yapılan mahallelerde yağan sular hep evlere doluyor, biz bundan mağduruz. Yapabilecek bir şeyimiz yok elimizden gelmiyor. 15-20 hane burada mağdur kaldık, çoluk çocuk kapıda su boşaltıyoruz yazık günah halimize. Biz buradan devlet büyüklerine sesleniyoruz bize yardımcı olsunlar. Yapılan yollardan razıyız ama yağan yağmur suları bizleri mağdur etti. Yeni ev yaptık bunlar hep yağmurda hasar gördü, bizim zararımız var. Her yağan yağmurda mağdur oluyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

Oluşan yağışta evinin önü su birikintisi olan ve evinin mutfak camından biriken suyun girmesine ramak kaldığını söyleyen Muzaffer Yavuz, “1 sene önce benim evimi su bastı, gelip altyapıyı yenilediler ama kanalizasyonların içi hepsinin içerisi çakıl dolu, burası temizlenecekti ama temizlenmedi. Şu anda benim evimin mutfak camından 5 santimetre kaldı içeriye su girmeye. Her seferinde bizim canımız yanıyor şu anda benim evimin içerisi berbat bir durumda, içeriye giremiyoruz. Yetkililerden sadece, benim evime su basmasın diye yardım istiyorum” diye konuştu.

