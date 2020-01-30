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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil metrelerce takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen kazada çevre yolunda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce takla attı.

Düzce’de meydana gelen kazada çevre yolunda yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü metrelerce takla attı. Hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan sürücü araçta arkadaşının da olduğunu belirterek o olmadan tedavi olmam dedi. Sürücüyü kontrol için ambulansa binmeye ise polis ve sağlık ekipleri ikna etti.
Kaza; gece saatlerinde Düzce Kuzey çevre yolu AFAD Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlyas Ş.’nin kullandığı 54 ZC 264 plakalı otomobil, Kuzey çevre yolunda Düzce şehir merkezi istikametine ilerlerken AFAD Kavşağına geldiği esnada, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarında bulunan çimenlik alana savrulan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Sürücü İlyas Ş. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı görerek otomobilin yanına gelen vatandaşlar tarafından şoku atlattı. Araçta arkadaşının da olduğunu söyleyen İlyas Ş. Arkadaşının bulunmasını istedi. Vatandaşlar ve polis ekipleri arkadaşının araç altında kalma ihtimaline karşın yan duran otomobili düzelttiler. Ancak otomobilin altından kimse çıkmaması çevrede bulunanlara rahat nefes alırdı. Kendisini kontrol etmek isteyen 112 Acil Sağlık ekiplerine de arkadaşı olmadan tedavi olmayacağını söyleyen sürücü İlyas Ş.’yi sağlık ekipleri ve polis ekipleri ikna ederek ambulansa bindirdi. Polis ekipleri sürücünün “Arkadaşımda vardı bulamıyorum” sözleri üzerine çevrede araştırma yapmaya başladılar. Ancak sürücünün arkadaşı Seyfi Ö. ağaçların arkasında polis ekipleri tarafından bulundu.
Tedaviyi reddeden ve hastaneye gitmeyen sürücü İlyas Ş. Ve Seyfi Ö. daha polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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