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Yağış nedeniyle mahsur kalan araçları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabaha saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bir çok noktada araçlar yağmur sularında mahsur kaldı.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabaha saatlerine kadar etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bir çok noktada araçlar yağmur sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı. İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü. Sabaha karşı etkisini arttıran yağmur nedeniyle caddelerde biriken sularda araçlar mahsur kaldı. ARAÇLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle yolda birçok araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü. Ayrıca su birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de yollarını değiştirdi.

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