HABER

Yağış sebebiyle kontrolden çıkan kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.Kaza, bugün saat 10.30 sularında İzmir-Aydın yolunda meydana geldi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza, bugün saat 10.30 sularında İzmir-Aydın yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maruf Bakar idaresindeki 35 AH 8813 plakalı kamyon, Torbalı yönüne seyir halindeyken yağış sebebiyle yoldan çıktı. Bakar’ın tüm çabalarına rağmen kamyon, yolun kenarına devrildi. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı hemen polise ve sağlık görevlilerine haber verirken, kamyon sürücüsü Maruf Bakar olayı yara almadan atlattı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Arkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptalArkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal
Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldüAkraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.