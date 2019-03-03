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Yağış toprak kayması ve hortuma neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 23:58 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşanan yağmur yağışı nedeniyle toprak kayması ve hortum meydana geldi.

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde yaşanan yağmur yağışı nedeniyle toprak kayması ve hortum meydana geldi.

Tarsus ilçesinden yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak nedeniyle Kulak Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Sera naylonlarını uçuran hortum çiftçiler arasında büyük panik yaşanmasına nedeni olurken, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 5’nci kilometresinde toprak kayması yaşandı. Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı. Trafik işaretleri ile sürücüler uyarılırken, olay yerine gelen yetkililer trafiğin alkışını kontrollü olarak sağladı.

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