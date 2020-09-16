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Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Denizli'de etkili olan yağışların ardından pikniğe giden vatandaşlar, Hançalar Deresi'nde elleriyle balık tuttu. Adeta balık bolluğu yaşanan bölgeye giden vatandaşlar, evlerine kova kova balıkla döndü.

Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...

Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi’nde bulunan tarihi köprünün bulunduğu Hançalar Deresi’nde yağışın ardından Menderes akarsuyunun artması ile balıklar sürüklenerek dereye geldi. Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından taşan akarsu içerisindeki balıklar dere içerisinde kaldı. Yağışlı günün ardından güneşli hava yerini alması üzerine vatandaşlar Hançalar Mahallesi’nde bulunan piknik alanına akın etti. Vatandaşlar deredeki balıkları fark etmesi üzerine sepetler ile derede bulunan balıkları tek tek avladılar. Bazı vatandaşlar ise ellerinde bulunan sopalar ile balık avladılar. Vatandaşlar serin havanın tadını çıkarırken, bir yandan yakaladıkları balıkları pişirdiler.

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İHA


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