Yağışın ardından oraya koştular! Elleriyle...

Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi’nde bulunan tarihi köprünün bulunduğu Hançalar Deresi’nde yağışın ardından Menderes akarsuyunun artması ile balıklar sürüklenerek dereye geldi. Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından taşan akarsu içerisindeki balıklar dere içerisinde kaldı. Yağışlı günün ardından güneşli hava yerini alması üzerine vatandaşlar Hançalar Mahallesi’nde bulunan piknik alanına akın etti. Vatandaşlar deredeki balıkları fark etmesi üzerine sepetler ile derede bulunan balıkları tek tek avladılar. Bazı vatandaşlar ise ellerinde bulunan sopalar ile balık avladılar. Vatandaşlar serin havanın tadını çıkarırken, bir yandan yakaladıkları balıkları pişirdiler.

İHA



