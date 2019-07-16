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Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış, ayçiçeği üreticisini sevindirdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ayçiçeği üretimi açısından olumlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "Ekim sezonu içerisinde düşen yağışlar olumlu olmuştur" dedi Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçek yağı ihtiyacını karşılayan Edirne genelindeki tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı.

Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış, ayçiçeği üreticisini sevindirdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ayçiçeği üretimi açısından olumlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "Ekim sezonu içerisinde düşen yağışlar olumlu olmuştur" dedi
Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçek yağı ihtiyacını karşılayan Edirne genelindeki tarlalarda ekili ayçiçekler, çiçeklerini açarken, tarlalar da sarı renge boyandı. Bölgede son haftalarda etkili olan yağış ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Kurucu üyesi ve uzman tarım danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ayçiçeği üretimi açısından olumlu bir yıl geçirildiğini belirterek, "Ekim sezonu içerisinde hava koşulları oldukça müsait gitti. Şu an itibariyle de düşen yağışlar ayçiçeği üretimi için olumlu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de iyi bir verim beklentisi vardır. Oluşacak fiyat ortamı da inşallah çiftçimizi mutlu eder. Üreticinin mutlu olduğu bir ülkede, toplum da mutlu olur" dedi.
AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ BÖLGEDE CİDDİ BİR TARIMSAL FAALİYETTİR
Lütfü Açar, ayçiçeğinin hububattan sonra bölgede en fazla tarımı yapılan bitki olduğunu belirterek, "Ayçiçeği üretimi bölgede ciddi bir tarımsal faaliyettir. Yağlık ayçiçeğinin, üretiminden hasadına kadar, hasadından pazarlanmasına kadar geçen sürede iyi bir şekilde takip edilmesi gereklidir. Üretim öncesinde doğru uygulamalar yapılırsa, üretimde doğru hareket edilirse, üretimden sonraki faaliyetler de doğru bir şekilde izlenirse yılında getireceği iklimsel olumluluklar da üretim artışı sağlanacaktır. Üretim öncesinde toprağı iyi bileceğiz, tohumu ona göre seçeceğiz. Bitki beslemelerini buna göre ayarlayacağız" dedi.
Açar, hastalıklar konusunda üreticinin daha fazla bilgilenmesi gerektiğini ifade ederek,"Özellikle mantar hastalıkları konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Mantar hastalıklarında ciddi bir verim kaybı söz konusu oluyor. Doğru tohum tercih edilmelidir. Üretim alanlarına göre tohum tercihi yapmamız yerinde olur. Üreticimiz özellikle kullanacağı tohumun etiket bilgilerini çok iyi bir şekilde incelemeli ve etiket bilgileri doğrultusunda tohum tercihlerini yapmalıdır" dedi.
konuştu.
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Yağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdüYağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdüYağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdüYağışlar ayçiçeği üreticisinin yüzünü güldürdü

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