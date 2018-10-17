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Yağışlar bal rekoltesini yarıya düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olan, yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ta bu yıl bal rekoltesi yüzde 50 oranında düştü - Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş: - "Yağışlarda uçamayan arı içeride kalınca sürekli yavru yaptı, yavruyla uğraşan arı kovana bal koymadığı için sıkıntı rekolteye yansıdı" - "Kars balı Temmuz ayında coğrafi işaret tescilini almaya hak kazandı. Coğrafi işareti olmayan hiç bir bal Kars balı kabul edilmeyecek, Kars balı her yıl analizlere gidecek"

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Kars'ta yağışlar sebebiyle bu yıl üretilen balın rekoltesi yarıya düştü.

Kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylere bağlı 2 bin rakım üzerindeki zengin floraya sahip yaylalarda aralarında endemik bitkilerin de bulunduğu binlerce çeşit çiçek, arılarla buluşuyor.

Yüksek rakımı, zengin fauna ve florasıyla yurdun önemli arıcılık merkezlerinden olan kentte, bu yıl özellikle yaz döneminde etkili olan sağanak, arıcıları olumsuz etkiledi. Kentte, arıların yağış dolayısıyla doğaya çıkıp bal yapamaması sebebiyle yıllık bal üretiminde yarı oranında düşüş yaşandı.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık sektöründe hava koşullarının çok etkili olduğunu söyledi.

Ertaş, "Kıble ya da kuzey rüzgarlarının esmesinden ilk önce arılar etkileniyor. Bunun nedeni çiçeklerdeki nektardır, rüzgar güneyden estiğinde nektarı kurur, kuzeyden esince de hava soğuk olur ve çiçek nektar salgılamadığı için arı bundan faydalanamaz." dedi.

Yağış nedeniyle arıların uçamaması yüzünden bal üretiminin düştüğünü ifade eden Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim koşulları dört dörtlük olmalı ki arıcılık sezonu iyi geçsin. Hava aşırı yağışlı olunca arı istediği randımanı alamadı, çünkü günlük uçamayan, nektar alamayan arı sıkıntı yaşayınca bu da arıcıya olumsuz yansıdı. Yağışlarda uçamayan arı içeride kalınca sürekli yavru yaptı, yavruyla uğraşan arı kovana bal koymadığı için sıkıntı rekolteye yansıdı. Bu yılki rekoltemiz kovan başı 12-13 kilogram civarındadır." diye konuştu.

Kars ve bölgesinin bal üretiminde önemli merkez olduğunu vurgulayan Ertaş, bu yıl rekoltede yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

- "Kars, Türkiye'de bal üretiminde belirleyicidir"

Ertaş, Kars'a diğer bölgelerden de çok sayıda arıcı geldiğini ifade ederek, "Kars arıcılığı 100 bin koloni ortalamasıyla bal üretiminde Türkiye'nin en önemli bir kaç ilinden birisidir. Buradaki arı kolonisi sayısı Karadeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen arıcılarla yılda yaklaşık 200-250 bin koloniyi bulmaktadır. Bu da Türkiye'deki arıcılığın yüzde 5'ine tekabül etmektedir. Türkiye'de bal üretiminde Kars belirleyici ve kader noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Kars balının coğrafi işaret tescil belgesini almaya hak kazandığını da vurgulayan Ertaş, şu bilgileri paylaştı:

"Kars balı Temmuz ayında coğrafi işaret tescilini almaya hak kazandı. Tescil önümüzdeki ay Türk Patent Enstitüsünde düzenlenecek törenle teslim edilecek. Bundan sonraki süreçte coğrafi işareti, patenti üstünde olmayan hiç bir bal Kars balı kabul edilmeyecek, Kars balı her yıl analizlere gidecek."

- "Yağışlar üretimi olumsuz etkiledi"

Organik bal üretimi yapan Kars Arı Yetiştiriciler Birliği Tarım Danışmanı Selçuk Aktaş ise dede ve baba mesleği olan arıcılığı yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Organik bal ürettiğini vurgulayan Aktaş, "TANAP'a sunduğum proje kabul edilince arıcılık sektörüne atıldım. Bu sene yağışlar üretimi olumsuz etkiledi." dedi.

Bilinçli üretimle verimin artırılabileceğini söyleyen Aktaş, balda kaliteyi düşüren şeker kullanımına da tepki gösterdi. Aktaş, "Vatandaşlar ucuz balları alıyor. Biz burada organik bal üretimi yapıyoruz ama müşteri ve pazar alanımız kısıtlı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bal Üretimi Kars Kars Arı Yetiştiriciler Birliği Tarım Danışmanı Selçuk Aktaş Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş

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