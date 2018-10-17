Yağışlar bal rekoltesini yarıya düşürdü

Ertaş, "Kıble ya da kuzey rüzgarlarının esmesinden ilk önce arılar etkileniyor. Bunun nedeni çiçeklerdeki nektardır, rüzgar güneyden estiğinde nektarı kurur, kuzeyden esince de hava soğuk olur ve çiçek nektar salgılamadığı için arı bundan faydalanamaz." dedi.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık sektöründe hava koşullarının çok etkili olduğunu söyledi.

Yüksek rakımı, zengin fauna ve florasıyla yurdun önemli arıcılık merkezlerinden olan kentte, bu yıl özellikle yaz döneminde etkili olan sağanak, arıcıları olumsuz etkiledi. Kentte, arıların yağış dolayısıyla doğaya çıkıp bal yapamaması sebebiyle yıllık bal üretiminde yarı oranında düşüş yaşandı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylere bağlı 2 bin rakım üzerindeki zengin floraya sahip yaylalarda aralarında endemik bitkilerin de bulunduğu binlerce çeşit çiçek, arılarla buluşuyor.

Yağış nedeniyle arıların uçamaması yüzünden bal üretiminin düştüğünü ifade eden Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim koşulları dört dörtlük olmalı ki arıcılık sezonu iyi geçsin. Hava aşırı yağışlı olunca arı istediği randımanı alamadı, çünkü günlük uçamayan, nektar alamayan arı sıkıntı yaşayınca bu da arıcıya olumsuz yansıdı. Yağışlarda uçamayan arı içeride kalınca sürekli yavru yaptı, yavruyla uğraşan arı kovana bal koymadığı için sıkıntı rekolteye yansıdı. Bu yılki rekoltemiz kovan başı 12-13 kilogram civarındadır." diye konuştu.

Kars ve bölgesinin bal üretiminde önemli merkez olduğunu vurgulayan Ertaş, bu yıl rekoltede yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını belirtti.

- "Kars, Türkiye'de bal üretiminde belirleyicidir"

Ertaş, Kars'a diğer bölgelerden de çok sayıda arıcı geldiğini ifade ederek, "Kars arıcılığı 100 bin koloni ortalamasıyla bal üretiminde Türkiye'nin en önemli bir kaç ilinden birisidir. Buradaki arı kolonisi sayısı Karadeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen arıcılarla yılda yaklaşık 200-250 bin koloniyi bulmaktadır. Bu da Türkiye'deki arıcılığın yüzde 5'ine tekabül etmektedir. Türkiye'de bal üretiminde Kars belirleyici ve kader noktasıdır." ifadelerini kullandı.