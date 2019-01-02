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Yağışlar barajlara yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2018 yılının son döneminde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı - Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksatlı barajlarda 2017 yılına göre daha fazla su bulunuyor"

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de geçen yılın son döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, barajlara yaradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, barajların doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir damla suyun bile heba edilmemesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın, "Su yapıları inşa ederek boşa akan sularımızı değerlendiriliyor, su israfını önleyici tedbirleri hayata geçiriliyoruz." dedi.

Aydın, baraj, gölet ve hidroelektrik santral gibi su kaynakları arzını artırıcı çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şehirlerde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için "81 İl İçmesuyu Eylem Planı" hazırladıklarını anımsattı.

- Barajlar yağışlardan nasibini aldı

Bu eylem planıyla illerin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planladıklarını ve bu kapsamdaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, "Türkiye mevsim normalleri üzerinde yağış alırken, içme suyu maksatlı kullanılan barajlar da bu yağışlardan bolca nasibini alıyor." diye konuştu.

Aydın, aralık ayı itibarıyla barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2017 yılının sonu itibarıyla işletmedeki 115 enerji maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 35,4 iken geçtiğimiz aralık ayında işletmedeki 122 barajdaki doluluk oranı yüzde 38,6'ya çıktı. Önceki yıl sonu işletmedeki 236 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 31,2 olarak gerçekleşmişti. Geride kalan aralık ayında işletmedeki 242 sulama barajında doluluk oranı yüzde 37,6'ya ulaştı. Aralık 2017'de işletmedeki 91 içme suyu, 236 sulama, 115 enerji maksatlı depolama tesisinde (göller hariç) doluluk oranı yüzde 35,2 iken Aralık 2018'de işletmedeki 95 içme suyu, 242 sulama, 122 enerji maksatlı depolama tesisinde yüzde 38,6'yı buldu."

- İstanbul'daki barajlar

İstanbul'daki barajların doluluk oranına dikkati çeken Aydın, "2017 yılı sonunda İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 62,4 iken geride kalan yıl sonu itibarıyla yüzde 81'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Aydın, geçen yıl 4 büyük şehir İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksatlı barajlarda, önceki yıla göre daha fazla su bulunduğunu söyledi.

Yağışlar sonucu Ankara'da bulunan içme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranının yüzde 10,4 seviyesine ulaştığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ankara'daki barajların kapasitesi düşünüldüğünde gerçekten bu rakamın oldukça yüksek olduğu görülebilir. 2017 sonunda bu oran yüzde 9,2 mertebesindeydi. Yine geçen yıl sonu itibarıyla İzmir'e içme suyu temin eden barajlarda yüzde 27,9, Bursa'da ise yüzde 34,2 doluluk oranı bulunuyor."

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Barajların doluluk oranı Devlet Su İşleri Mevlüt Aydın

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