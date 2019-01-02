DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de geçen yılın son döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, barajlara yaradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, barajların doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir damla suyun bile heba edilmemesi adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın, "Su yapıları inşa ederek boşa akan sularımızı değerlendiriliyor, su israfını önleyici tedbirleri hayata geçiriliyoruz." dedi.

Aydın, baraj, gölet ve hidroelektrik santral gibi su kaynakları arzını artırıcı çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şehirlerde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için "81 İl İçmesuyu Eylem Planı" hazırladıklarını anımsattı.

- Barajlar yağışlardan nasibini aldı

Bu eylem planıyla illerin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planladıklarını ve bu kapsamdaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, "Türkiye mevsim normalleri üzerinde yağış alırken, içme suyu maksatlı kullanılan barajlar da bu yağışlardan bolca nasibini alıyor." diye konuştu.