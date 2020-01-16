Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu İlçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı ISPARTA °C, 9°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu zamanla güney kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.