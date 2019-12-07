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Yağışlar Melen Çayı'ndaki raftingcileri mutlu etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Rafting Düzce Temsilcisi Birol Tepe: - "Melen Çayı bölgenin aldığı yağışların ardından tekrar arzu ettiğimiz seviyeye ulaştı. Misafirlerimize tekrar adrenalin yaşatmaya, doğayla iç içe bir gün geçirmelerini sağlamaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin önemli rafting güzergahına sahip Düzce'de, Dokuzdeğirmen parkurunun yer aldığı Melen Çayı'nın debisinin kentin yüksek kesimlerindeki kar ve sağanakla artması raftingcileri sevindirdi.

Yaklaşık 2 aydır bölgenin yağış almaması nedeniyle Melen Çayı'nın debisinin düşmesiyle 12 kilometrelik alandaki 9 işletme raftingcileri ağırlamakta sıkıntı çekti.

Bölgenin yüksek kesimlerine yağan karların erimesi ve aralıklarla devam eden yağışların ardından su seviyesi istenilen noktaya gelen Melen Çayı'ndaki tesisler doğa, adrenalin ve sporseverler tarafından ilgi gördü.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl rafting konusunda önce aşırı yağışlar, ardından ise yağışların az olması nedeniyle dönem dönem duraklamalar yaşadıklarını söyledi.

Uzun yıllardır nehirde rafting işletmeciliği yaptığını belirten Tepe, "2019 hem güzellikleri hem de birtakım felaketleri beraberinde getirdi. Temmuz ayında bölgenin en büyük felaketini yaşadık. Büyük bir selle afet yaşadık. Ardından toparlanma sürecimiz belli bir süre aldı. Tekrar hizmet vermeye başladığımızda bu kez yağışlar kesildi ve debi çok düştü. 100 yılın felaketi dediğimiz sel, ardından da bu bölgede yaşanmamış bir kuraklık bizi çok etkiledi." dedi.

Son bir haftadır devam eden yağışların, neredeyse dere seviyesine düşen debiyi tekrar attırdığını ve misafirlerini ağırlamaya başladıklarını vurgulayan Tepe, şöyle konuştu:

"Melen Çayı bölgenin aldığı yağışların ardından tekrar arzu ettiğimiz seviyeye ulaştı. Misafirlerimize tekrar adrenalin yaşatmaya, doğayla iç içe bir gün geçirmelerini sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl hedeflediğimiz turist sayısına yaklaştık ama yakalayamadık. Sel felaketi sezonun en verimli döneminde olduğu için çok etkilendik. Bizler gönüllü olarak o dönemde arama çalışmalarına da katıldık ve 2 ay gibi bir kaybımız oldu. Hedefimiz 150 bin kişiyi ağırlamaktı bu yıl tam olarak bunu yakalayamadık. Burası İstanbul, Ankara gibi çok önemli iki metropol kentin arasında olduğu için rafting konusunda Türkiye'nin lideri haline geldi. Önümüzdeki yıl hava şartları iyi giderse en az 150 bin kişiyi Melen Çayı ile buluşturacağız."

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Anahtar Kelimeler:
düzce rafting

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