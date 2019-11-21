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Yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih vererek yağmur için uyardı (21 Kasım-22 Kasım hava durumu tahminleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 08:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla sağanak yağışlı hava etkili olacak. 22 Kasım Cuma günü (yarın) ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri yağışlı sistemlerin etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının ise Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor. İşte 21 Kasım il il hava durumuyla ilgili son tahminler....

Yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih vererek yağmur için uyardı (21 Kasım-22 Kasım hava durumu tahminleri)

Beklenen yağışlı hava sonunda geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

21 KASIM HAVA DURUMU

21 KASIM YAGMUR

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 KASIM CUMA (YARIN) YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Yurdumuzun 22 Kasım Cuma ve 25 Kasım Pazartesi günleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, Cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

22 kasım hava durumu meteoroloji

HAFTA SONU HAVA NASIL?

22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

25 KASIM PAZARTESİ YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

21 KASIM (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Milas, Bodrum ve Marmaris çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), öğleden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan , öğleden sonra batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’de 1,0 ila 2,0, doğusunda yer yer 2,5m, Görüş; İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege akşam saatlerinden sonra Güney Ege sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), , Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Kuzey Ege’de 1,0 ila 2,0 Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de, batı ve güneybatıdan akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan, batısı batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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