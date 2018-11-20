Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Aydın, Muğla ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre 24 Kasım Cumartesi günü yurt genelini etkileyen sağanak yağışlar bitiyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.