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Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

'Günlerdir süren yağışlar ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerimi sitesinden paylaştı. Peki haftasonu hava nasıl olacak? İşte İstanbul ve yurtta hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Aydın, Muğla ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre 24 Kasım Cumartesi günü yurt genelini etkileyen sağanak yağışlar bitiyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

IZMIR °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

MANISA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

CANKIRI °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARABÜK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZIANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu batıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi ile gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 6 (50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde geneli 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok şükür resim değişmiş, farklı resim konulmuş. Ama mini etek unutulmamış :)
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