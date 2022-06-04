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Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

04.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den sıcaklardan şimdiden bunalanları sevindirecek haberler peş peşe geldi. Meteoroloji; Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir'de beklenen kuvvetli yağışa karşı uyardı. Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Müjde" diyerek İstanbul'u bekleyen yağış ve serinliğin ayrıntılarını paylaştı.

Yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten: 'Salı sabahı zirve yapacak'

Türkiye genelinde haziran ayı sıcak havalarla karşılandı. Ancak yağışlar ve serin hava geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün gök gürültülü sağanak hakkında 4 ilimizi uyardı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de dikkatleri önümüzdeki hafta İstanbul'da beklenen yağış ve serinliğe dikkat çekti. İşte yetkililerden ve uzmanlardan gelen açıklamaların ayrıntıları...

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DİKKAT VE TEDBİR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Kırıkkale ile Kırşehir çevrelerinde, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve doğu kesimlerinde ve Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarı da yapıldı.

"MÜJDE"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'da pazartesi ve salı günleri görülmesi beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ökten'in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderideki ifadeleri şöyle:

"Müjde. Pazartesi İstanbul'da yağış bekleniyor ve yağış ardından hissedilir bir serinleme getirecek. Özellikle Salı sabahı serinlik zirve yapacak..."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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