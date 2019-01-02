Yağışlı ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini belirterek "Önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarıyla batı kesimlerinden başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde görülecek fırtınanın etkili olması bekleniyor." ifadesini kullandı. Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkeziyle akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğini ifade eden Coşkun, bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma gününden itibaren ise iç kesimlerde tekrar azalacağını bildirdi. Coşkun, "Yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde ülkemizin güney ve batı kıyılarında kuvvetli yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlarıyla batı kesimlerinden başlayarak zamanla iç ve kuzey kesimlerinde fırtınanın etkili olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Yağışlar yağmurla başlayacak Coşkun, yarın Türkiye'nin güney ve batı kesimleriyle zamanla iç kesimlerinin yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini vurgulayarak yağmurla başlayacak yağışların, iç kesimlerin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısında kar şeklinde olmasının beklendiğine dikkati çekti. Yağışların Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olmasının beklendiğine işaret eden Coşkun, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Ege'de, zamanla Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğünü kaydetti. Coşkun, cuma günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde havanın yağışlı geçeceği belirterek yağışların Doğu Akdeniz ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

- Hafta sonu yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor Cumartesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde yağışların görüleceğini vurgulayan Coşkun, "Yağışların güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, Marmara'nın batısı ile Toroslar'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor." ifadesini kullandı. Coşkun, pazar günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde havanın yağışlı geçeceğine işaret ederek yağışların, güney ve batı kıyılarla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını aktardı. - 3 büyük ilde beklenen hava Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiğine dikkati çeken Coşkun, şöyle devam etti: "Havanın perşembe akşam ve cuma sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri ise aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."