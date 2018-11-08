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Yağıştan etkilenen Suriyelilere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

Akçakale ilçesinde şiddetli yağışın mağdur ettiği Suriyeli ailelere yardımda bulunuldu

Şanlıurfa'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle zor durumda kalan ve kendi imkanlarıyla çadırda kalan Suriyelilere insani yardımda bulunuldu.

Akçakale Kaymakamlığı öncülüğünde Hayata İlk Adım Yaşam Merkezi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği desteğiyle ilçede zor durumda kalan Suriyeli 60 aileye, aralarında battaniye, halı ve çadırın da bulunduğu muhtelif ev eşyası yardımı yapıldı.

Kaymakamlık ve dernek görevlilerince ilçenin farklı mahallerinde kendi imkanlarıyla hayata tutunan Suriyeliler tek tek ziyaret edilerek malzeme desteği sağlandı.

Hayata İlk Adım Yaşam Merkezi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Hüseyin Tarım, şiddetli yağış nedeniyle zor durumda kalan Suriyelilere insani yardımda bulunmak için karar aldıklarını belirterek, "Suriyelilerin karşı karşıya kaldığını tespit ettiğimiz durumlarını kaymakamımız Hamza Özer'e bizzat ilettik. Kaymakam beyin talimatıyla derneğimizin yaptığı iş birliği sayesinde Suriyelilere çeşitli yardımlarda bulunduk. Emeği geçen başta Kaymakamlık olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriyelilerden Fatma Ali de desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Yağmur sonrası zor durumda kaldıklarını anlatan Ali, "Dün çadırımızı yağmur sonrası sel bastı, bütün eşyalarımız ıslandı ve kullanılamaz hale geldi. Yağmur sırasında görevli arkadaşlar geldi, bizleri ziyaret etti, bugün ise bizlere yardımlarda bulundular. Allah onlardan ve Türk hükumeti yetkililerden razı olsun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriyeliler Şanlıurfa yardım

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