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Yağlı güreş hakemi kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kullandığı motosikletle elektrik direğine çarpan yağlı güreş hakemi Mustafa Atan, (26), yaşamını yitirdi.

Yağlı güreş hakemi kazada öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kullandığı motosikletle elektrik direğine çarpan yağlı güreş hakemi Mustafa Atan, (26), yaşamını yitirdi. Kaza sırasında arkasında yolcu olarak bulunan Enes Boğa ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı pehlivan güreşlerinde hakemlik yapan Mustafa Atan, arkadaşı Enes Boğa (22) ile birlikte yeni aldığı motosikletle dolaşmaya çıktı. Bir süre şehir içinde tur atan iki arkadaş daha sonra eve dönmek istedi. Kendi kullandığı kaskını arkadaşı Enes Boğa'ya veren Mustafa Atan, Sinanoğlu Caddesi'nde seyrettiğini sırada, iddiaya göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir otomobile yandan çarpan Atan, daha sonra yaya kaldırımında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada başından darbe alan Atan, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Enes Boğa, çağırılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Enes Boğa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Atan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Muratpaşa ilçesi Güzeloluk mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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