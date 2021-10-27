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Yağlı saçlardan sıkıldınız mı? Korkmayın, kurtulmak çok basit!

27.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçınızın sürekli yağlanmasından şikayetçi misiniz? Ne yaparsanız yapın, yağlanmasının önüne geçemiyor musunuz? Birkaç tüyoyla başınıza dert olan saç yağlanmasının önüne geçebilirsiniz. Sizin için saçlarınıza en iyi gelecek bakım önerilerini derledik. Bu öneriler saçınızın yağlanmasını azaltmakta size yardımcı olacak. Hadi gelin, detaylara geçelim!

Yağlı saçlardan sıkıldınız mı? Korkmayın, kurtulmak çok basit!

Saç diplerindeki yağ bezlerinin fazla sebum salgılaması sonucunda yağlı saçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yağlı saçlar, maalesef ki hayatımızı zorlaştırıyor. Yağlanmanın sebebi genetik veya çevresel faktörler olabiliyor. Çevresel faktörlerin arasında saç yıkama alışkanlığı, ürün seçimi ve ısıl işlem kullanımı gibi birçok sebep yer alıyor. Dolayısıyla iş çevresel faktörlere gelince, saç bakımınızda uygulayacağınız birkaç küçük değişiklikle saçlarınızın yağlanmasını azaltabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz bakım önerileri...

SAÇLARINIZI ÇOK SICAK SUYLA YIKAMAYIN VE İYİCE DURULAYIN

  • Saçları çok sıcak suyla yıkamak saçın yağ dengesini bozarak daha fazla yağlanmasına sebep olur.

  • Çok sıcak suyla yıkayacağınız saç derisi kuruyarak daha fazla sebum üretir. Bu yüzden özellikle yağlı saçlara sahip olan kişilerin bundan kaçınması gerekir.

  • Saçlarınızı ılık suyla yıkarken şampuandan iyice arındırmaya da dikkat edin. Şampuan kalıntıları saçınızın daha fazla yağlanmasına yol açabilir.

SAÇLARINIZI AĞIRLAŞTIRMAYAN BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANIN

  • Yağlı saçlar için doğru şampuan seçimi çok önemli. Yanlış şampuan seçimi saçınızı daha fazla ağırlaştırarak yağlanmasını arttırabilir.

  • Ağırlaştırmayan, arındırıcı şampuan ve bakım ürünleri kullanmak saçlarınız için doğru bir tercih olacak.

  • Bunun yanı sıra sıkça saç şekillendirici sprey, jöle gibi ürünleri kullanmaktan kaçının.

KURU ŞAMPUAN KULLANIN

  • Saçlarınız her yağlandığında yıkamak yerine kuru şampuan kullanın.

  • Saçlarınızı sürekli yıkamak yağlanmasını azaltmayacak, ne kadar sık yıkarsanız o kadar yağlanmaya devam edecek. Bunun yerine kuru şampuanlardan yardım alabilirsiniz.

  • Kuru şampuanlar, pudralı yapısıyla saçınızdaki sebumu emer. Böylece saçlarınızı çok sık yıkamak zorunda kalmazsınız. Kuru şampuan yerine talk pudrasından da yardım alabilirsiniz.

EVDE DOĞAL MASKELER YAPIN

  • Evde hazırlayacağınız doğal maskeler saçlarınızın yağlanmasını azaltmak için yardımcı olacak.

  • Saçlarınıza en iyi gelecek maskelerden birisi yumurta akı maskesi.

  • Bir yumurtanın beyazını yarım limonun suyuyla karıştırın.

  • Saç köklerinden saç uçlarına kadar uygulayın ve 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile saçlarınızı iyice durulayın.

  • Yumurta akı içeriğindeki protein enzimleriyle saçlarınızı beslerken yağlanma hızını azaltacak.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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