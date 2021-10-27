Yağlı saçlardan sıkıldınız mı? Korkmayın, kurtulmak çok basit!

Saç diplerindeki yağ bezlerinin fazla sebum salgılaması sonucunda yağlı saçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yağlı saçlar, maalesef ki hayatımızı zorlaştırıyor. Yağlanmanın sebebi genetik veya çevresel faktörler olabiliyor. Çevresel faktörlerin arasında saç yıkama alışkanlığı, ürün seçimi ve ısıl işlem kullanımı gibi birçok sebep yer alıyor. Dolayısıyla iş çevresel faktörlere gelince, saç bakımınızda uygulayacağınız birkaç küçük değişiklikle saçlarınızın yağlanmasını azaltabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz bakım önerileri...

SAÇLARINIZI ÇOK SICAK SUYLA YIKAMAYIN VE İYİCE DURULAYIN

Saçları çok sıcak suyla yıkamak saçın yağ dengesini bozarak daha fazla yağlanmasına sebep olur.

Çok sıcak suyla yıkayacağınız saç derisi kuruyarak daha fazla sebum üretir. Bu yüzden özellikle yağlı saçlara sahip olan kişilerin bundan kaçınması gerekir.

Saçlarınızı ılık suyla yıkarken şampuandan iyice arındırmaya da dikkat edin. Şampuan kalıntıları saçınızın daha fazla yağlanmasına yol açabilir.

SAÇLARINIZI AĞIRLAŞTIRMAYAN BAKIM ÜRÜNLERİ KULLANIN

Yağlı saçlar için doğru şampuan seçimi çok önemli. Yanlış şampuan seçimi saçınızı daha fazla ağırlaştırarak yağlanmasını arttırabilir.

Ağırlaştırmayan, arındırıcı şampuan ve bakım ürünleri kullanmak saçlarınız için doğru bir tercih olacak.

Bunun yanı sıra sıkça saç şekillendirici sprey, jöle gibi ürünleri kullanmaktan kaçının.

KURU ŞAMPUAN KULLANIN

Saçlarınız her yağlandığında yıkamak yerine kuru şampuan kullanın.

Saçlarınızı sürekli yıkamak yağlanmasını azaltmayacak, ne kadar sık yıkarsanız o kadar yağlanmaya devam edecek. Bunun yerine kuru şampuanlardan yardım alabilirsiniz.

Kuru şampuanlar, pudralı yapısıyla saçınızdaki sebumu emer. Böylece saçlarınızı çok sık yıkamak zorunda kalmazsınız. Kuru şampuan yerine talk pudrasından da yardım alabilirsiniz.

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