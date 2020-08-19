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Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın! Soğuk bir şey yerseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Beslenmemize ne kadar dikkat etsek de, bazen yağlı ve kolesterollü yiyecekleri tüketme tuzağına düşüyoruz. Aşırı yağlı yiyecekleri tüketmek sağlığımızı birçok açıdan tehlikeye atıyor. Çünkü kolesterol, karaciğerlerde üretilen yağlı bir asit ve damar tıkanıklıkları yoluyla kalp krizine yol açabiliyor. Bu nedenle yağlı yiyeceklerden sonra yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek oldukça önemli!

Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın! Soğuk bir şey yerseniz...

Evde kaldığımız ve direncimizi güçlü tutmaya çalıştığımız bu günlerde sağlıklı beslenmeye gayret etmeliyiz. Ama hepimiz, zaman zaman yağlı yemeklere zafiyet gösterebiliyoruz. Patates kızartmaları, hamburger, pizza ve böreğe hayır diyemediğimiz anlar olabiliyor. İşte böyle zamanlarda, ne yapmamız ve yapmamamız gerektiğini bilirsek, bir nebze de olsa yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

ILIK SU İÇİN

Çoğu insan yağlı yiyeceklerden sonra çay içmeyi tercih ediyor. Fakat, çay yerine ılık su içmek daha iyi bir çözüm. Eğer bir ya da iki bardak ılık su içerseniz, tükettiğiniz yağlı yiyeceklerin zararlı etkilerini bir miktar azaltabilirsiniz. Ilık suyun bağırsakları temizleme özelliği vardır. Ilık su, ayrıca, sindirim sistemine de yardımcı olur ve detoks etkisi gösterir. Yeteri kadar su içmediğiniz durumlarda kabız olabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN YA DA HAFİF EGZERSİZ YAPIN

Elbette, yemekten hemen sonra fiziki aktivite yapmak oldukça risklidir. Ancak, yemeğinizi hazmettikten ve bir bardak suyunuzu içtikten sonra, yapacağınız yarım saatlik yürüyüş yağlı yiyecekleri sindirmenize büyük oranda yardımcı olur. Kısa ve hafif bir fiziki aktivite hem metabolizmanızı çalıştıracağı için kalori yakmanızı sağlar hem de karaciğer ve bağırsaklarınızı çalıştıracağından yağın sindirilmesine yardımcı olur. Apartmanınızın merdivenlerini yavaşça inip çıkmak da alternatif bir egzersiz olabilir.

PROBİYOTİK TÜKETİN

Probiyotik tüketimi vücutta sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Yağlı yemeklerden sonra tüketeceğiniz probiyotik gıdalar midenizi rahatlatır. Ayrıca probiyotikler, bağırsaklarınızdaki mikrofloraları da destekler. Bir kase yoğurt da aynı işlevi görecektir.

MEYVE TÜKETİN

Meyveler içerdikleri zengin vitamin ve minerallerden dolayı mide bozulmalarını önler. Yağlı yemeklerden sonra aşırıya kaçmadan meyve tüketebilirsiniz.

SOĞUK GIDA TÜKETMEKTEN KAÇININ

Eğer yağlı yiyecekler tükettiyseniz, dondurma gibi soğuk gıdaları tüketmekten mutlaka kaçınmalısınız. Çünkü, soğuk gıdaların mide, karaciğer ve bağırsaklar üzerinde zararlı etkileri bulunabiliyor. Soğuk gıdalarla birleştiği zaman yağ katılaşır ve sindirimi zor bir hale gelir. Zaten yağlı yiyecekler başlı başına sindirmesi zor gıdalar olduğundan, bir de üstüne dondurma gibi soğuk gıdaları tüketirseniz sindirim sisteminizi daha da zorlamış olursunuz. Bu ise, hazımsızlığa ve şişkinliğe yol açar.

YAĞLI YEMEKLERDEN HEMEN SONRA UYUMAYIN

Yağlı yemek yedikten sonra uyumak ya da uzanmak yapacağınız en zararlı davranışlardan biri. Yatakla akşam yemeği arasında en az 2 saatlik bir süre koymanız gerekiyor. Yemekten sonra uyumak, midenizin sindirim yapmasını zorlaştırır ve sonucunda hazımsızlık ya da şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

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