Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın! Soğuk bir şey yerseniz...

Evde kaldığımız ve direncimizi güçlü tutmaya çalıştığımız bu günlerde sağlıklı beslenmeye gayret etmeliyiz. Ama hepimiz, zaman zaman yağlı yemeklere zafiyet gösterebiliyoruz. Patates kızartmaları, hamburger, pizza ve böreğe hayır diyemediğimiz anlar olabiliyor. İşte böyle zamanlarda, ne yapmamız ve yapmamamız gerektiğini bilirsek, bir nebze de olsa yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

ILIK SU İÇİN

Çoğu insan yağlı yiyeceklerden sonra çay içmeyi tercih ediyor. Fakat, çay yerine ılık su içmek daha iyi bir çözüm. Eğer bir ya da iki bardak ılık su içerseniz, tükettiğiniz yağlı yiyeceklerin zararlı etkilerini bir miktar azaltabilirsiniz. Ilık suyun bağırsakları temizleme özelliği vardır. Ilık su, ayrıca, sindirim sistemine de yardımcı olur ve detoks etkisi gösterir. Yeteri kadar su içmediğiniz durumlarda kabız olabilirsiniz.

YÜRÜYÜŞE ÇIKIN YA DA HAFİF EGZERSİZ YAPIN

Elbette, yemekten hemen sonra fiziki aktivite yapmak oldukça risklidir. Ancak, yemeğinizi hazmettikten ve bir bardak suyunuzu içtikten sonra, yapacağınız yarım saatlik yürüyüş yağlı yiyecekleri sindirmenize büyük oranda yardımcı olur. Kısa ve hafif bir fiziki aktivite hem metabolizmanızı çalıştıracağı için kalori yakmanızı sağlar hem de karaciğer ve bağırsaklarınızı çalıştıracağından yağın sindirilmesine yardımcı olur. Apartmanınızın merdivenlerini yavaşça inip çıkmak da alternatif bir egzersiz olabilir.