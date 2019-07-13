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'Yağlı yiyecekler, erkeklerde kısırlık nedeni'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

  UZMAN Diyetisten İdil İmamoğlu, "Doymuş yağların, yani hayvansal kaynaklı gıdalardan gelen yağların yüksek tüketimi erkeklerde sperm sayısında azalmaya neden olup, kısırlığa sebebiyet verebiliyor" dedi.

UZMAN Diyetisten İdil İmamoğlu, "Doymuş yağların, yani hayvansal kaynaklı gıdalardan gelen yağların yüksek tüketimi erkeklerde sperm sayısında azalmaya neden olup, kısırlığa sebebiyet verebiliyor" dedi.

Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, aşırı yağlı yiyeceklerin erkeklerde infertiliteye (kısırlık) neden olabileceğini söyledi. İmamoğlu, "Öncelikle yağın cinsi ve ne kadar olduğu aslında son derece önemli. Doymuş yağların yani hayvansal kaynaklı gıdalardan gelen yağların yüksek tüketimi, erkeklerde sperm sayısında azalmalara neden olup, kısırlığa sebebiyet verebiliyor. Bunun yanı sıra aslında çok fazla basit şeker içerikli gıdaların tüketilmesi, batı tipi diyet dediğimiz rafine ve yağ içeriği çok yüksek bir beslenmenin olması, erkeğin yüksek kiloda olması aynı zamanda sperm sayısında azalmaya ve dolayısıyla kısırlığa neden olabiliyor" dedi.

'OMEGA-3 KAYNAKLI YAĞLAR, KISIRLIĞI ENGELLER'

Doymuş yağların aslında hayvansal kaynaklı gıdalardan geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Yediğimiz etlerden, tavuklardan gelen yağların yüksek oranda alınması yine aynı zamanda süt, yoğurt, peynir gibi kaynaklardan aldığımız yüksek yağ kaynakları doymuş yağ kaynaklarıdır. Kızartmalar, omega-6 kaynaklı yağlarla yapılmış olan kızartmalar aslında yine aynı şekilde fertilite (doğurganlık) ile ters ilişkide bulunmuş olan yağ kaynakları. Yani bunların yüksek tüketimi bu anlamda kısırlığa sebebiyet verebiliyor. Burada Omega-3 yağlarını yani balıklardan gelen yağ kaynaklarını ayrı tutmak lazım. Bunların kısırlığı engelleyici, fertiliteyi artırıcı etkisi var. Dolayısıyla erkeklerin de beslenmelerinde mutlaka daha fazla balık kaynaklarını tüketmeye özen göstermeleri gerekir. Omega-3 kaynaklı gıdaları daha bol tüketmeye özen göstermeleri gerekir" diye konuştu.

'SEBZE VE MEYVEYE BOL YER VERİLMELİ'

İmamoğlu, beslenmede kızartmaların genel olarak tercih edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Yağların bu kadar yüksek ısıyla işlem görmemiş hali bizim en çok tercih edeceğimiz yeme biçimidir. Oksidatif stresi azaltacak vitamin kaynaklarının A vitamini, C vitamini kaynaklarının da diyette bolca olması buradaki olabilecek olumsuz etkiyi azaltacaktır. Bunların kaynakları da zaten tükettiğimiz sebze ve meyvelerden alacağımız kaynaklar. Erkeklerin de aslında çocuk sahibi olma kapasitesini artırabilmek için mutlaka beslenmelerinde sebze ve meyvelere de daha bol yer vermeleri lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Genel detaylar
-İmamoğlu ile röp.
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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