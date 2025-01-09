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  4. Yağma sanığının yaptığı savunma şok etti! "Tehdit zannetmiş olabilirler"

Yağma sanığının yaptığı savunma şok etti! "Tehdit zannetmiş olabilirler"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.01.2025 18:08
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Antalya'da 260 konut, 40 apart daireden oluşan sitede bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu, 11 sanığın yargılamasına devam edildi.

Yağma sanığının yaptığı savunma şok etti! "Tehdit zannetmiş olabilirler"

Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler" dedi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine şüphelilerden Onur Demirci tarafından el konulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk duruşmada tutuklu 7 sanıktan 4'ü tahliye oldu.

SANIKLARIN ANTALYA 5’İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILAMASINA DEVAM EDİLDİ.

Şikayetçilerden Sebih Çaylak, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, polis merkezinde verdiği ifadeyi hatırlamadığını ve sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılamaya ilişkin yeni tanıkları dinledi. Sanıklar ise herhangi bir suç işlemediklerini belirterek, beraatlarını talep etti. Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz savunmasında, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler. Ben kimseyi tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.

Mütalaayı açıklayan savcılık, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlarından 11 sanık hakkında beraat talep etti. Tutuklu 3 sanıktan Onur Demirci'ye 'Yağma' ve 'Tehdit', Mustafa Gündüz'e 'Yağmaya teşebbüs' ile 'Tehdit' suçlarından ceza istendi. Mütalaada, tutuklu sanık Taner Köse'nin tüm suçlamalardan beraatı istendi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma talebi üzerine ertelendi

Anahtar Kelimeler:
antalya Sanık yağma
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