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'Yağma' suçundan aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

MANİSA'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan, firari hükümlü Figen D., polis operasyonuyla Adana'da saklandığı evde yakalandı.

'Yağma' suçundan aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - MANİSA'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan, firari hükümlü Figen D., polis operasyonuyla Adana'da saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manisa'da 'birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası alan Figen D.'nin Adana'da olduğunu öğrendi. Firari hükümlünün Belediye Evleri Mahallesi'nde, akrabasının evinde saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polislerin eve yaptığı baskında Figen D. yakalandı. Hükümlü Figen D., işlemlerinin Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan kadın cezaevine götürüldü.

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