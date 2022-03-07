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Yağmacıları ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular! Sosyal medya Ukrayna'daki görüntüleri konuşuyor

07.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşı her boyutuyla dünyayı dehşete düşürmeye devam ediyor. Son olarak savaşın 12. gününde market ve dükkanları yağmalayanları yakalayan Ukraynalıların yaptıkları olay oldu. Yağmacıları ağaçlara bağlayıp çırılçıplak soyan Ukraynalılar, kemer ve sopalarla yakaladıklarını dövüyor.

Ukrayna-Rusya savaşından gelen son dakika haberleri anlık olarak takip edilirken, ülkede şiddetin boyutu her geçen gün artıyor. Savaşın etkileri farklı boyutlarıyla gün yüzüne çıkarken bir yandan da insanlık dramı yaşanıyor. Bir yandan canlarını kurtarmak isteyen Ukraynalılar ülkelerinden kaçmaya çalışırken, diğer yandan ülkesinde kalanlar hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

UKRAYNA'DA YAĞMALAMALAR BAŞLADI

Ukrayna'da yaşanan kaos durumunda faydalanmaya çalışan yağmacılar ise ülkenin başındaki en büyük belalardan biri haline geldi. Yaşanan karışıklığı fırsat bilip zincir marketleri yağmalayan kişilere karşı önlemi ise yine Ukraynalı vatandaşlar almaya başladı.

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ÇIRILÇIPLAK SOYUP, AĞAÇLARA BAĞLADILAR

Yağmacıları yakaladıkları yerde linç eden Ukrayna halkı, ellerine geçirdikleri bu insanları çırılçıplak soyarak direklere bağlamaya başladılar. Linç görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak kötü niyetli kişilere korku salmayı amaçlayan vatandaşlar, direklere bağladıkları yağmacılara ise ellerine geçirdikleri kemer, sopa gibi cisimlerle vurarak linç etme yoluna gidiyorlar.

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SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜ YAĞIYOR

İnternete yağmacıların dövüldüğü onlarca görüntü düşerken, ülkede yaşanan kaosun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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