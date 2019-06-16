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Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye cephane ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu’nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüşün üçüncü günü yağış altında tamamlandı.

Kurtuluş Savaşı’nda cepheye cephane ve erzak taşınan tarihi İstiklal Yolu’nun 95 kilometrelik İnebolu-Kastamonu güzergahındaki geleneksel yürüyüşün üçüncü günü yağış altında tamamlandı. Yürüyüşçüler, zor şartlar altında 74 kilometre yürüyerek Şehit Şerife Bacı’nın memleketi Seydiler ilçesine ulaştı.
Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ İnebolu Türk Ocağı önünde düzenlenen törenin ardından 350 kişilik kafile, yürüyüşün üçüncü gününde zor şartlar altında 74 kilometre yol yürüyerek Seydiler ilçesine ulaştı. Burada kurulan çadırlarda geceyi geçirecek olan yürüyüşçülere Seydiler Belediyesi tarafından akşam yemeği ikram edildi. Geceyi Seydiler’de geçirecek olan kafile, sabah saatlerinde Kastamonu’ya doğru yürüyüşe devam edecek. Yürüyüşün 4’üncü ve son gününde 21 kilometre daha yürüyecek olan yürüyüşçüler, Kastamonu’da askeri kışla önünde karşılanacak.
Yürüyüşçüler, yürüyüşün ilk gününde 22 kilometre yürüyerek Çuha Doruğunda kamp yaptı. Yürüyüşün ikinci gününde tekrar hareket eden yürüyüşçüler, sağanak yağış altında 24 kilometre daha yürüyerek Küre ilçesine ulaştı. Burada da gece konaklayan yürüyüşçüler, yürüyüşün üçüncü gününde de 28 kilometre yürüyerek Seydiler ilçesine geldi. Yürüyüşçüler, geceyi burada kamp yaparak geçirecek.
Yürüyüşe Kastamonu’dan katılan Beyhan Şahbazoğlu, önemli olanın bu yolda yürümek değil, önemli olanın bu maneviyatı yaşamak olduğunu belirterek, “Bizler de bunun için buradayız. İnşallah bu yolu da yürüyerek tamamlayacağız. Şehit Şerife Bacı’nın da yolunda devam edeceğiz inşallah” dedi.
Yine yürüyüşe Kastamonu’dan katılan Şeyma Şahbazoğlu ise “Şu anda biz çok daha iyi standartlarda bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Fakat 100 yıl öncesi bu şartlar yoktu ve insanlar bunu çok zor bir şekilde başardı. Biz, onlar kadar hissedemeyeceğiz bu duyguyu, bu zorlukların daha fazlasını yaşayamayacağız. Fakat bir nebze olsun onları anlayabilmek adına buradayız” diye konuştu.

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor

Yağmur altında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü devam ediyor
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