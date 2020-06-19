HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yağmur altında cuma namazı! Şemsiye, poşet ve kartonlarla korundular

Yağmur altında cuma namazı! Şemsiye, poşet ve kartonlarla korundular

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cuma namazında ilginç görüntülerle karşılaşıldı. Tarihi kent meydanında yağmurun altında namaz kılan vatandaşlar, kendilerini korumak poşet ve kartonlardan yardım aldı.

Sivas'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda, cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
Kan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktıKan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki tekne turunda pes dedirten görüntü!

Tekne turunda pes dedirten görüntü!

Hakkari'de korkutan çekirge istilası! Aralarında etçiller de var

Karayolunda korkutan manzara! İstila ettiler

Kan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Kan donduran cinayette yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

LGS öncesi Zuhuratbaba Türbesi'ne akın ettiler

LGS öncesi oraya akın ettiler

Yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı

Yorgana düşürdüğü sigara canından ediyordu

Gerçek Survivor’u aratmadılar!

Gerçek Survivor’u aratmadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.